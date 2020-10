Kobieta kapitan dostała seksistowską wiadomość. Jej odpowiedź zachwyciła wszystkich

Pani kapitan zgasiła trolla

Kate opublikowała na Tiktoku wideo, w którym odpowiedziała na wysłaną do niej wiadomość: "Jak możesz być kapitanem? Twoja jedyna kobieta" - napisał do niej internauta. Błąd w drugim zdaniu wychwyciła Kate i postanowiła wykorzystać go do zgaszenia hejtera.