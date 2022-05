Kołobrzeg – polskie hygge wiosną

Wiosna w Kołobrzegu to idealna sceneria dla relaksujących i zdrowotnych spacerów, podczas których szum morskich fal uspokoi i pozwoli uciec od codziennych problemów. Wiosna to także idealne warunki do uprawiania aktywności sportowej. Trudno o piękniejsze okoliczności przyrody dla porannego joggingu czy rozłożenia maty i wykonania kilku ćwiczeń jogi. Wiosna w Kołobrzegu to ostatnie spokojne chwile przed nadchodzącym gwarnym latem. To wyjątkowy czas, który odsłania prawdziwy urok Kołobrzegu - morze, kilometry niemal pustych plaż, zapach rosnących nieopodal drzew i słonej wody.