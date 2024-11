Komfortowe podróże samolotem: 6 sposobów na znalezienie idealnych lotów

W promocji z Kontem Świat Premium w Banku Pekao S.A., kartą debetową i Kartą Kredytową z Żubrem dołączoną do Miles & More, po spełnieniu prostych warunków, można zyskać aż 10 000 mil w programie Miles & More. Wystarczy w ciągu pierwszego i drugiego miesiąca po miesiącu przystąpienia do promocji wykonać min. 3 transakcje kartą debetową do Konta Świat Premium i 3 transakcje Kartą Kredytową z Żubrem. Taka liczba mil wystarczy na bilet w dwie strony do jednej z europejskich stolic, np. Rzymu czy Wiednia. O tym, że warto tam polecieć, wspominać chyba nie trzeba.