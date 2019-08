Koniec sezonu wakacyjnego. Tak wygląda jego podsumowanie

Serwis "Wakacje.pl" przygotował raport podsumowujący tegoroczny sezon wakacyjny. Okazuje się, że Polacy w tym roku najchętniej wyjeżdżali do Grecji. To, co zapamiętamy z tych wakacji, to wysokie ceny i znacznie mniejsza dostępność ofert Last Minute.

WIększość Polaków wybierała hotele 4-gwiazdkowe (Shutterstock.com)

Grecja odparła turecki atak na tron Choć przed sezonem wielu ekspertów przewidywało, że na liście najlepiej sprzedających się kierunków wakacyjnych Turcja może wyprzedzić Grecję, na topie odnotowaliśmy status quo. Na swoje wyjazdy w okresie od końcówki czerwca do końca sierpnia Polacy zdecydowanie najchętniej wybierali greckie wyspy. Turcji przypadło drugie miejsce, a na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Bułgarii.

Wśród najpopularniejszych regionów wakacyjnych niekwestionowanym numerem 1 w skali kraju jest Riwiera Turecka, obfitująca w dobrze rozwinięte kurorty wypoczynkowe, takie jak Alanya, Side, Antalya czy Okurcalar. Południowe wybrzeże Turcji na swoje wakacje najchętniej wybierali turyści z 15 polskich województw. Jedynie w woj. podlaskim klasyfikację najchętniej rezerwowanych regionów minimalnie wygrała grecka Kreta.

Największy ruch w stolicy i na Śląsku Z których lotnisk Polacy najczęściej wylatywali na swoje zagraniczne wakacje? W tym zestawieniu mamy dwójkę zdecydowanych liderów. Mowa o portach lotniczych w Warszawie (lotnisko Chopina) i Katowicach-Pyrzowicach. W jednym z tych dwóch miejsc swoje podróże rozpoczęło tego lata ponad 60 proc. polskich turystów. Po ok. 10 proc. udziału we wszystkich wylotach przypadło portom w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Mniejsze liczby podróżnych przypadły lotniskom Warszawa-Modlin, Kraków, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin, Olsztyn i Zielona Góra.

Podrożały wszystkie kierunki Wysoki sezon 2019 stał pod znakiem znaczących podwyżek cen na wszystkich najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych. Kontrast wynika przede wszystkim z bardzo niskiej podaży ofert Last Minute, które rok temu wyraźnie obniżyły średnie wartości rezerwacji. Poniżej zestawienie przeciętnych kwot rezerwacji z lata 2018 i 2019, wraz ze wzrostem dla poszczególnych kierunków:

Godny uwagi jest fakt, że wyraźnie wyższe ceny nie przeszkodziły Grecji (największy wzrost obok Cypru) w utrzymaniu zdecydowanego prowadzenia na liście wakacyjnych bestsellerów. Spośród pozostałych państw najmniejsze wzrosty średnich wartości rezerwacji zanotowały te kierunki, na których najpopularniejsze są wycieczki objazdowe (Włochy) i pakiety z dojazdem własnym (Chorwacja).

"Czwórki" najchętniej wybieraną opcją Wybierając hotele na swoje wakacje, Polacy zdecydowanie najczęściej decydowali się na hotele czterogwiazdowe, zapewniające wypoczynek

w komfortowych warunkach, a jednocześnie tańsze niż cechujące się najwyższym standardem obiekty z pięcioma gwiazdkami przy nazwie. "Czwórkę" zarezerwowała blisko połowa turystów wyjeżdżających za granicę. Niespełna jedna trzecia wybrała hotele trzygwiazdkowe.

Jak wakacje, to All-Inclusive! Dane statystyczne z wysokiego sezonu 2019 potwierdzają widoczny od kilku lat trend. Minęły bezpowrotnie czasy, w których wyżywienie All-Inclusive ("wszystko w cenie") stanowiło ekskluzywną opcję wybieraną niechętnie ze względu na wysokie ceny. Dziś jest to już standardowy element oferty, zwłaszcza w przypadku najczęściej wybieranych dużych wakacyjnych resortów.

- Wzrost cen nie zniechęcił polskich turystów do wyjazdów, ale wpłynął na ich wybory co do rodzaju oferty – komentuje Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy Wakacje.pl. - W poprzednich sezonach Polacy najczęściej wybierali hotele 4- i 5-gwiazdkowe, w tym roku najwyższy standard zamienili na obiekty 3-gwiazdkowe, gwarantujące niższą cenę. Statystyki pokazały też, co jest dla nas najważniejsze na wakacjach. Jesteśmy w stanie zrezygnować z jednej, a nawet dwóch gwiazdek hotelu, ale nie z opcji All-Inclusive. Pełne wyżywienie wybierają zarówno rodziny z dziećmi, jak i pary. Widać więc, że trochę się z All-Inclusive śmiejemy, ale prawie wszyscy korzystamy. Polacy rozsądnie zarządzają swoim wakacyjnym budżetem i wybierają opcję, która maksymalni ogranicza niespodziewane wydatki.