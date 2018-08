Koniec z darmowym alkoholem. Rząd na Balearach zapowiada walkę z all inclusive

Strumieniowi nielimitowanego alkoholu na Majorce czy Ibizie grozi całkowite wyschnięcie. Lokalny rząd na Balearach zapowiedział wprowadzenie w życie pakietu ustaw, które mają zakończyć popularny na wyspach biznesowy model "all inclusive".

Co więcej, prawo przewiduje także ograniczenia co do liczby gości, którą hotele będą mogły przyjąć. Jak donosi "Diario de Mallorca", ośrodki all inclusive uzyskają licencję tylko wtedy, gdy będą w stanie obsługiwać 70 proc. klientów jednocześnie w czasie, gdy sala będzie całkowicie zapełniona. Tego typu limit ma ukrócić kolejki, jakie tworzą się przed restauracjami.