Konstancin-Jeziorna. Miasto uzdrowiskowe o ciekawej historii

Konstancin-Jeziorna – gdzie jest?

Konstancin-Jeziorna to miasto położone w województwie mazowieckim, około 20 km w kierunku południowym od centrum Warszawy. Należy do aglomeracji warszawskiej. Miasto powstało z połączenia miast Jeziorna oraz Skolimów-Konstancin razem z kilkoma otaczającymi wsiami .

Konstancin-Jeziorna – jaka jest historia uzdrowiska?

2. Konstancin - został założony oficjalnie w 1897 roku jako część wydzielona z majątku rodziny Oborskich. Ze względu na położenie w pobliżu Warszawy i dobry dojazd z miasta, Konstancin szybko stał się popularnym kierunkiem wybieranym przez mieszkańców stolicy, którzy chętnie budowali tam domki letniskowe. Pod koniec XIX w. i na początku wieku XX w Konstancinie zostało wybudowanych wiele luksusowych willi, których projektantami byli najbardziej wybitni polscy architekci. W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto było kolebką sztuki i kultury. Podczas wojny wille zostały przejęte przez Niemców, a po wojnie w tych pięknych budynkach umieszczano lokatorów komunalnych. Doszło wtedy do znacznej dewastacji zabytkowych willi, chociaż niektóre z nich przetrwały do dzisiaj.

3. Jeziorna - istniała już w czasach średniowiecznych, podzielona była na Jeziornę Królewską i Jeziornę Oborską, która należała do rodu Oborskich. W Jeziornie Oborskiej działał młyn, a później zakłady papiernicze, które były najstarszymi zakładami tego typu w Polsce. Po 1945 r. papiernia była jednym z najbardziej znaczących producentów w PRL. W latach 90. ubiegłego wieku zakład został sprywatyzowany, a w 2012 r. zamknięty.

Do połączenia Skolimowa i Konstancina doszło w 1952 r. W 1969 r. dołączono do Konstancina-Skolimowa Jeziorną oraz kilka pobliskich wsi. Na początku XXI wieku nastąpił ponowny wzrost zainteresowania miasteczkiem, zaczęto również budowę wielu nowych domów i osiedli. Spora część mieszkańców Konstancina-Jeziornej to politycy, aktorzy, architekci, lekarze, dyplomaci i wysoko postawieni urzędnicy państwowi.