Kontrowersyjna kampania w Austrii. Darmowe przejazdy w zamian za tatuaż

Mimo krytyki, zwolennicy kampanii podkreślają jej pozytywne aspekty. Darmowy bilet kolejowy, który uprawnia do podróżowania niemal wszystkimi środkami transportu publicznego w Austrii, przyciągnął już około 245 tys. osób. To inicjatywa, która ma na celu zachęcenie do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu i przeciwdziałania zmianom klimatu.