Kopalnia Turów. Zapomniane wsie i miasteczka, które zniknęły z mapy Polski

Co takiego miały w sobie Wigancice Żytawskie, że wiele osób do dziś wspomina je z sentymentem? Z pewnością wyjątkowe położenie w dolinie oraz niezwykłą, jak na wieś, architekturę – charakterystyczne domy przysłupowe usytuowane w środku lasu. Wieś, w swoim pierwotnym charakterze istniała do 1999 r., kiedy to podjęto decyzję o jej likwidacji. Teren miał zostać zasypany hałdą, jednak władze kopalni w ostatniej chwili zmieniły plany. Wieś nadal istnieje, choć wyłącznie administracyjnie, bo większość byłych mieszkańców opisuje ją dziś jako miejsce niemożliwe do życia, wręcz utopijne.