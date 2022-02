Chcieli nagrać papugę. To, co stało się później zaskoczyło wszystkich

Nestor kea lub po prostu kea to endemiczny w Nowej Zelandii gatunek wszystkożernej i drapieżnej papugi z rodziny kakapowatych. Ptaki te słyną z tego, że są bardzo towarzyskie, odważne i niezwykle inteligentne. Chętnie podchodzą do skupisk ludzkich. Zdaniem ornitologów ich skłonności do eksplorowania otoczenia i manipulowania przedmiotami nie ustępują podobnym skłonnościom u małp.