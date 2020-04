Koronawirus odstraszy turystów. W tym roku nie pojedziemy do Włoch

Noga polskiego podróżnika nie postanie w tym roku we Włoszech. Raczej zostaniemy w Polsce, choć kusi nas też Islandia. To najczęstsze odpowiedzi na pytania: "do jakiego kraju nie pojadę w 2020 r. oraz jaki kraj uważam za bezpieczny do podróżowania w dobie pandemii?", które zadano w ramach Ogólnopolskiego Badania Podróżników.

Ujawniony właśnie miniraport jest częścią dużego Ogólnopolskiego Badania Podróżników, którego druga edycja wciąż trwa. Jego organizator Klub Podróżników Soliści i partner merytoryczny Instytut MANDS Badania Rynku i Opinii skupiają się między innymi na wpływie COVID-19 na plany podróżnicze Polaków.

Wierzymy mediom i statystykom

Dane zostały przygotowane na podstawie cząstkowych wyników w oparciu o odpowiedzi pierwszych kilku tysięcy respondentów.

- Co ciekawe, kolejność TOP krajów, które odrzucamy do podróży, nie pokrywa się całkowicie z kolejnością czołówki tych, które mają największą liczbę zakażeń COVID-19 - zwraca uwagę Adam Wrzoskiewicz z Klubu Podróżników Soliści.

I tak, kraje, do których ankietowani twierdzą, że nie pojadą w tym roku, to: Włochy (27,6 proc.), Chiny (17,6 proc.), Hiszpania (15,1 proc.) czy Stany Zjednoczone (8,9 proc.). Jednak są też podróżnicy, którzy obawiają się Niemiec (3,3 proc.), Tajlandii (1,1 proc.) czy Japonii (1 proc).

Z kolei ankietowani, poproszeni o odpowiedź na pytanie, jaki kraj/region uznają za bezpieczny do podróżowania - jeśli mieliby taką możliwość (otwarcie granic, wznowienie lotów), i tak wskazali Polskę. Zaraz za nią - Islandię. Na trzecim miejscu znalazła się… Afryka jako cały kontynent.

- Kraje, które uznajemy za bezpieczne, to te, o których jest cicho medialnie. Założenie jest takie, że jeżeli media o czymś, kolokwialnie mówiąc, nie trąbią, to znaczy, że zapewne jest tam spokój. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście w wielu przypadkach - nie - komentuje wyniki Adam Wrzoskiewicz. - Część respondentów zwraca też uwagę na statystyki, ale nie do końca umie je czytać. Na Islandii liczba zachorowań jest bardzo niska, ale nie jest podany odsetek zakażeń na wszystkich mieszkańców, a mieszka tam tylko 400 tys. osób. Choć według mnie Islandia rzeczywiście jest unikatem na skalę światową, uważam ten kraj za jeden z bezpieczniejszych, m.in przez rozproszenie ludności, które jest tam bardzo duże.

Wrzoskiewicz podkreśla też, że ankietowani wskazują Afrykę jako bezpieczny region, bo tam statystyki są niskie, ale nie uwzględniają, że przeprowadza się mało testów i dostęp do służby zdrowia jest utrudniony.

Polski podróżnik jest kobietą

Projekt Ogólnopolskie Badanie Podróżników realizowany jest z wykorzystaniem metodologii CAWI, czyli wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony internetowej. Konkretnie metoda polega na tym, że wchodzi się na stronę internetową i wypełnia złożoną z kilkudziesięciu pytań ankietę. Jedno pytanie wynika z poprzedniego, więc nie każdy odpowiada na dokładnie takie same. Np. jeśli ktoś nie zaznaczył, że interesują go wyjazdy organizowane przez biuro podróży, to nie pojawi mu się następne pytanie precyzujące - które biuro preferuje.

Celem badania jest rokroczne tworzenie profilu polskiego podróżnika i obserwowanie jego zmian - poprzez poznanie jego zwyczajów, zrozumienie motywacji, inspiracji i potrzeb w podróży. Oczywiście badaczy ciekawi też w jaki sposób Polak chce podróżować - czy wybiera 5 gwiazdek w all inclusive czy eskapadę na własną rękę. A co za tym idzie - jak długie i jak częste wyjazdy preferujemy lub co jest ważne przy doborze kierunku.

W ubiegłorocznej edycji badania wzięło udział aż 6,5 tys. respondentów. Wynikało z niego, że polski podróżnik to kobieta (68 proc.) między 25. a 34. rokiem życia, mieszkająca w dużym mieście. Najczęściej singielka, chociaż 33 proc. podróżujących żyje z partnerem/partnerką. Podróżnicy to w zdecydowanej większości osoby pracujące. Europa była wówczas najczęściej pojawiającym się kierunkiem podróży - wybrało ją 97 proc. badanych. Na drugim miejscu była Azja, którą odwiedziło 38 proc.

- W pierwszym momencie to zaskakujące, że polski podróżnik jest kobietą, ale kiedy zastanowić się nad tym głębiej, to faktycznie w przypadku wyjazdów grupowych także zdecydowaną większość stanowią kobiety - Adam Wrzoskiewicz porównuje wyniki badania i swoje obserwacje z organizacji wypraw w Solistach. - Kobiety szukają czegoś więcej, są dużo odważniejsze w kwestii planowania samodzielnych podróży niż mężczyźni.

Można jeszcze wziąć udział w badaniu

Druga edycja badania rozpoczęła się 31 marca, ankieta została rozszerzona o jeden dział, nurtujący całą branżę - dotyczący wpływu koronawirusa na plany podróżnicze Polaków. Badacze tak skonstruowali pytania, by dowiedzieć się, czy ludzie tylko odwołują swoje plany, czy może przekładają je oraz na jaki termin i destynacje liczą w perspektywie zakończenia pandemii. Czy dominuje strach, czy podejście racjonalne?

Badanie trwa jeszcze do czwartku, 30 kwietnia. Może w nim wziąć udział i podzielić się swoją opinią każda osoba, która odbyła chociaż jedną zagraniczną podróż w ubiegłym roku. Badanie jest anonimowe. Wystarczy wejść na stronę internetową i wypełnić tam znajdującą się ankietę.