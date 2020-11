Koronawirus. Sezon narciarski w dobie pandemii. Wyciągi będą otwarte?

Zima to dla górali bardzo ważny okres w roku. Choć szczyt sezonu trwa krótko - od Bożego Narodzenia do końca ferii zimowych, w tym czasie górskie ośrodki przeżywają prawdziwy najazd turystów. Jak będzie w tym roku?

- Zbliża się zima i procedury bezpieczeństwa na stacjach narciarskich będą jedną z fundamentalnych rzeczy dla Polaków. Na stoku mamy zachowany wielometrowy dystans społeczny, a z maseczkami to powinno być tym bardziej bezpieczne - mówił w programie "Money. To się liczy" Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. - Dlatego pracujemy nad tym, aby powoli zbliżać się do sezonu zimowego. Mamy nadzieję, że za 2-3 tygodnie będą gotowe projekty procedur bezpieczeństwa dla stacji narciarskich - zapowiedział.

Koronawirus - zamknięte hotele

Wpływ na to mają z pewnością ograniczenia działalności hotelarskiej, które obowiązują do 29 listopada. Wiele osób czeka na dalsze decyzje rządu.

Sezon narciarski na Słowacji - tylko z testem?

- Od kilku miesięcy przygotowujemy się do początku zimy nie tylko pod względem technologicznym, ale również profilaktycznym. Oprócz montażu naklejek antybakteryjnych, nowego sprzętu do dezynfekcji czy przygotowania specjalnych korytarzy przed kolejkami i wyciągami, jesteśmy również gotowi do udziału w bezpłatnych badaniach antygenowych. Wymaga to jednak ścisłej współpracy w regionie, gdyż turysta w Tatrach zawsze korzysta z kilku usług – kolejek linowych, hoteli, restauracji czy innych - powiedział Dušan Slavkovský, dyrektor ośrodków narciarskich w Tatrach Wysokich, cytowany przez portal Wasza Turystyka.