Koronawirus u blogerki. "Jeśli ja uległam zakażeniu, to może to spotkać każdego"

"Nie czułam się dobrze. Najpierw dostałam niewielkiej gorączki, ale trwała tylko przez jeden wieczór. Nie przejęłam się tym, bo zazwyczaj jeśli gorączkuję, to mam bardzo wysoką temperaturę. Zaczęłam też czuć się dziwnie, nie umiałam stwierdzić, co jest nie tak. Miałam kilkusekundowe, trudne do opisania odczucia, które pojawiały się i znikały. Wytłumaczyłam lekarzowi, że czułam się tak, jakby ktoś mi odłączał napięcie - napisała Valerie na swoim koncie na Instagramie, które śledzi 141 tys. osób.