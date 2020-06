Koronawirus we Włoszech. Nowe przepisy, już nie wniesiesz bagażu podręcznego na pokład samolotu

Kilka dni temu wprowadzono nowe przepisy dotyczące przelotów nie tylko krajowych, ale również międzynarodowych. Sprawdź, czego nie wniesiesz już na pokład.

Chociaż Włochy już od 11 czerwca wznowiły połączenia lotnicze, to nadal szukają sposobu, by zapewnić pasażerom jak największe bezpieczeństwo. Dlatego jeszcze do niedawna każdy pasażer musiał być oddzielony od innych, a dystans musiał wynosić minimum metr. Dzisiaj samoloty, które posiadają zainstalowane w kabinie filtry HEPA, nie muszą przestrzegać tej zasady.

Włochy. Zakaz wnoszenia bagażów podręcznych na pokład samolotu

Zamianom uległy przepisy co do posiadania bagażu. Do tej pory mogliśmy wnieść na pokład bagaż podręczny, który był umieszczany w luku bagażowym. Niestety w czwartek włoski urząd lotnictwa cywilnego ENAC zabronił wnoszenia na pokład samolotów bagażów. Wszystkie schowki nad głowami pasażerów muszą pozostać puste, dlatego na pokład od piątku możemy wnieść jedynie małą torebkę lub plecak.

Skąd ta decyzja? Włoski urząd lotnictwa cywilnego ENAC chce uniknąć tłoczenia się ludzi i powstawania "korków" przy wkładaniu walizek do schowka. Pandemia wirusa wywołała tak wiele konsekwencji, że jeszcze długo będziemy musieli poczekać, by wszystko wróciło do normy, dlatego warto śledzić komunikaty na bieżąco, jeśli wybieramy się w dalszą podróż.

