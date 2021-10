Kostaryka. "Piękno tego kraju i życzliwość ludzi są nie do opisania"

Czy warto pojechać na Kostarykę?

Jeśli jeszcze was nie przekonałam to powiem to jeszcze raz i dosadnie: WARTO! Piękno tego kraju i życzliwość ludzi są nie do opisania. Mimo dość wysokich cen i trudności z transportem, Kostaryka jest warta poświęceń i mogę wam zagwarantować, że wszystko, co tam przeżyjecie wam to wynagrodzi. Jeśli szukacie miejsca, które jest trochę nadal poza utartym szlakiem, a zarazem bezpiecznym, to Kostaryka jest miejscem dla was.