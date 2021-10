O Polakach mówił cały świat. "Pojawiło się marzenie i nie potrafiliśmy zrezygnować"

Jest grudzień 1981 roku. Jechaliśmy akurat do Arequipy by zostawić kajaki, kiedy ujrzałem gazetę z wielkim nagłówkiem: "Wojna w Polsce". Wybuchł stan wojenny. Wiedzieliśmy już, że teraz do Polski nie wrócimy, ale chcieliśmy coś zrobić, pomóc internowanym i ich rodzinom. Założyliśmy w Limie wraz z Mario Vargasem Llosa Komitet Obrony Solidarności, organizowaliśmy koncerty, marsze niepodległości, zbieraliśmy pieniądze, które trafiały do kraju. Oznaczało to, że nasza wyprawa stała się ruchem politycznym, co dla nas brzmiało: emigracja.