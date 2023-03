Koszmar na plaży w wakacyjnym raju. Małpy rzuciły się na dziecko

Reakcja ojca była natychmiastowa. Chwycił krzyczące ze strachu dziecko, zanim małpie udało się je powalić. Ale to nie był koniec tej dramatycznej akcji. Riley chciał wrócić po torbę, w której były paszporty, ich portfele i telefony, ale wówczas otoczyła go grupka pięciu rozwścieczonych małp. W końcu jedna ugryzła go w dłoń.