Koszmar na wycieczkowcu. Kobieta spadła z wysokości 10 pięter

Dramat na wycieczkowcu Valiant Lady

Niedługo po opuszczeniu portu, na pokładzie doszło do dramatycznych wydarzeń. Jedna z pasażerek spadła z górnego pokładu na jeden z położonych dużo niżej. Według świadków była to wysokość co najmniej 10 pięter, więc upadek był śmiertelny. Co gorsza, spadając trafiła w innego pasażera. Na szczęście nie odniósł on poważnych obrażeń.