Kot w pendolino, czyli zabierz w podróż po Polsce swojego pupila

Czy przed podróżą musimy jakoś specjalnie przygotować zwierzę? Jak radzą profesjonalni hodowcy, nie powinniśmy podawać pupilowi jedzenia i picia, a także zachęcić go do skorzystania z kuwety. To na pewno przyczyni się do przyjemnej podróży dla kota/psa i właściciela. Pamiętajmy, że to my odpowiadamy za stan sanitarny transportera i nasze zwierzę!