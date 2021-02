Dzień kota. Podróże Suki śledzą prawie 2 mln osób

Ma 4 lata, a na swoim koncie imponującą listę miejsc, które odwiedziła wraz z właścicielami. Suki to urocza podróżniczka, a jej wyprawy do najpiękniejszych miejsc na świecie śledzi na Instagramie 1,9 mln osób. Dzień kota to idealny moment na to, by przybliżyć wam najsłodszą kocią influencerkę świata!

Dzień kota obchodzi się w Polsce 17 lutego Źródło: 123RF