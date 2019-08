Koty nas ignorują. Potwierdzają to najnowsze badania

Nasze największe obawy okazują się coraz bardziej prawdopodobne. Koty doskonale znają swoje imiona i reagują na nie kiedy tylko mają na to ochotę. W Większości przypadków po prostu nas ignorują. Tak twierdzą również naukowcy z Scientific Reports.

W jednym z eksperymentów naukowcy wybrali kilka rzeczowników z tym samym akcentem i podobną ilością sylab, co w imieniu kota. Zwierzę nawoływano różnymi wyrazami w 15-sekundowych odstępach. Na końcu wymawiano imię kota. Bez względu na to, kto odczytywał wyrazy, większość badanych zwierząt reagowała na swoje imię. Np. poruszały głowami czy podnosiły uszy.

Badania pokazują, że koty reagują na swoje imiona i rozumieją znaczenie wypowiadanych słów, ale ze względu na swój trudny charakter nie mają ochoty czuć się jak "posłańcy" odpowiadający na nasze wezwanie. To pierwszy eksperymentalny dowód na to, że koty potrafią zrozumieć ludzkie słowa.

Co ciekawe, koty doskonale orientują się nie tylko we własnym nazewnictwie, ale również w wypowiedziach na swój temat. Ich reakcja jednak nie zawsze to potwierdza. Często się obrażają, dąsają i udają, że nas nie widzą. Być może skłonność do negacji ludzkiego słowa wzięła się z ich przeświadczenia o tym, że nie zostały stworzone po to, aby służyć dwunożnym istotom. Wszak uwielbiają nam królować.