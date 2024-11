Już odliczają do sezonu. "Nie chcę nikogo straszyć i pospieszać"

Pierwszy turnus ferii zimowych w 2025 r. startuje 20 stycznia, ale wielu Polaków nie zamierza tyle czekać, by ruszyć na stok. W Bukowinie zaczęło się nawet pierwsze podejście do naśnieżania.

- Uruchomiliśmy armatki śnieżne już w nocy z soboty na niedzielę. Panowały wtedy bardzo dobre warunki, czyli wilgotność ok. 50 proc. i 2 st. mrozu. To pozwoliło na pierwsze śnieżenie stoku. Jeżeli temperatury nadal będą ujemne, to będziemy kontynuowali naśnieżanie i jak najszybciej uruchomimy wyciąg. Pierwszy krok jest zrobiony – poinformował PAP pracownik stacji narciarskiej UFO w Bukowinie Tatrzańskiej.