Kraj, do którego warto wracać. Poznaj najpiękniejsze zakątki Turcji

Znają Turcję jak własną kieszeń. Posłuchaj doradców

Turcja to kraj prawie 3 razy większy od Polski, zamieszkały przez 75 mln ludzi. Ci, którzy wybierają się na wakacje do tej azjatycko-europejskiej perły (to kraj położony na dwóch kontynentach, z czego tylko 3 proc. znajduje się w Europie), często nie mogą zdecydować się na miejsce wypoczynku. Warto skorzystać z pomocy doradców biura podróży, którzy dobiorą ofertę do naszych oczekiwań. A jest w czym wybierać. Coral Travel oferuje wyjazdy do 14 tureckich kurortów i setek hoteli, wybranych przez specjalistów, którzy w tym kraju mieszkali przez wiele lat.