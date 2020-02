Nowy hotel na Majorce. Mężczyźni nie mają do niego wstępu

Podróże solo to trend ostatnich lat. Coraz więcej osób decyduje się na samotne wyprawy. Jednak w przypadku kobiet wiążą się one z pewnym niebezpieczeństwem. Aby zapewnić podróżniczkom komfort w podróży, na Majorce stworzono hotel tylko dla kobiet.



Skorzystać mogą z niego wszystkie kobiety od 14 roku życia, które poszukują bezpiecznej przestrzeni do relaksu i wypoczynku. Hotel jest całkowicie nastawiony na kobiety i nie ma w nim miejsca na męskie akcenty. Mogą się tam odprężyć bez obaw o niechciane zaczepki, nachalne spojrzenia czy nieproszone komplementy. Choć pomysł niektórym może wydawać się nieco kontrowersyjny, to już budzi spore zainteresowanie wśród turystek.

Turystki, które postanowiły zatrzymać się w "małym raju" w środkowej części Morza Śródziemnego mogą do woli opalać się, pływać, żeglować oraz zwiedzać słynne jaskinie Caves of Drach. Ceny noclegów w Som Dona zaczynają się od ok. 300 zł. Za pokój z wysokim standardem trzeba zapłacić ok. 700 zł.