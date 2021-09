Kraków. Włochaty pająk grasował na klatce schodowej. "To była gorąca noc"

Zachowanie ostrożności

Nigdy nie spotkano się z przypadkami, aby ktoś umarł po ugryzieniu ptasznika. Nie są one niebezpieczne dla ludzi. Potrafią jednak ukąsić, co może wywołać ból, krwawienie, nudności lub wymioty. Dużo bardziej niebezpieczne są odmiany żyjące w Afryce i Azji, ugryzienia tamtych gatunków mogą wywołać poważniejsze skutki. Ich jad jest neurotoksyczny, co oznacza że może powodować paraliż ośrodkowego układu nerwowego. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, osoby starsze oraz wszyscy z obniżoną odpornością.