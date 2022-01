Wernigerode. Kolorowe miasto u stóp mrocznych gór

Jeśli będziecie w górach Harz skosztujcie także tutejszych specjałów. Należą do nich specjalnie przyrządzany pstrąg z tutejszych potoków, gulasz z lokalnymi pyzami i kapustą, a na deser apfelstrudel. Możecie liczyć, że na drzwiach restauracji powita was tabliczka z napisem Hexlich willkomen (Hexe to po niemiecku wiedźma, czarownica, a te w tych rejonach są niezwykle popularne).