Kreta, Korfu czy Zakintos? Wybieramy najlepszą grecką wyspę

Grecja jest z pewnością jednym z ciekawszych i bardziej różnorodnych krajów w Europie, dlatego, nawet jeśli ktoś odwiedził tam jedno czy dwa miejsca, nie znaczy to, że nie powinien go brać pod uwagę, planując kolejne wakacje. Klienci biur podróży do wyboru mają ponad 20 różnych miejsc – wysp i regionów wypoczynkowych w części lądowej.