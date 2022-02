Samos, czyli prawdziwa grecka perełka. To wyspa, o której mało kto słyszał

Kiedy warto wybrać się na Samos?

Pogoda na Samos najlepsza jest od kwietnia aż do listopada. Termin wyjazdu warto dopasować do planowanych aktywności. Od czerwca do końca sierpnia temperatury nierzadko przekraczają 30 st. C., więc upały uniemożliwiają długie wędrówki. Z kolei w maju czy we wrześniu nadal są stosunkowo wysokie (ok. 20-24 st. C.) i sprzyjają zwiedzaniu, aktywnemu wypoczynkowi w górach i plażowaniu nawet w południe.