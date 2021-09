Kreta. Trzęsienie ziemi na greckiej wyspie

Kreta - ukochana wyspa turystów

Kreta to jedna z najchętniej odwiedzanych wysp nie tylko w Grecji, ale w całym basenie Morza Śródziemnego. Oferuje rajskie plaże, górskie krajobrazy z wąwozami spadającymi stromo wprost do lazurowego morza, a także masę ciekawych zabytków. To tu znajduje się także najpiękniejsza laguna w Europie.