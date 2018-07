Krokodyl gigant złapany po 8 latach. Waży tyle, co mały samochód

Australijscy urzędnicy poinformowali o złapaniu olbrzymiego krokodyla słonowodnego. Gigant o wadze 600 kg pozostawał nieuchwytny przez przeszło 8 lat. Znaleziono go w rzece w pobliżu rampy dla łodzi.

– Polowaliśmy na niego wiele lat. Ten krokodyl był naprawdę trudny do uchwycenia – mówił burmistrz John Burke dla telewizji ABC. – Złapanie go przyprawiło nas o prawdziwy dreszczyk emocji, ale zwróćmy także uwagę na wielkość tego zwierzęcia i to, ile ma lat! To dopiero rzadkość, złapać giganta w tak sędziwym wieku. Miejmy dla niego trochę szacunku – dodał.