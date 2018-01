Krótki lot i gwarancja pięknej pogody. Tego w Bułgarii nie możesz przegapić

Bułgaria spodoba się nawet najbardziej wybrednym podróżnikom. Piękna pogoda, serdeczni mieszkańcy i zjawiskowe plaże to tylko kilka z powodów, dla których warto odwiedzić ten piękny kraj. Błyskawiczny lot przetransportuje cię w miejsce, w którym jest wiele do zobaczenia i posmakowania. Zobacz, czego nie możesz przegapić!

Idealna lokalizacja

Leżąca na zachodnim brzegu Morza Czarnego Bułgaria to wspaniałe miejsce na wypoczynek. Położenie kraju gwarantuje przyjemną, ciepłą pogodę, która definitywnie uświetnia urlop i zaprasza do leniuchowania na plaży. Umiarkowany, ciepły klimat jest doskonały do kąpieli w morzu i tych słonecznych. Nie musisz się obawiać, że zaskoczy cię ukrop nie do wytrzymania. Temperatura w cieniu koi rozgrzaną słońcem skórę i uprzyjemnia relaks na plaży. Wybrzeże leżące na południowym wschodzie rozwija się w bardzo szybkim tempie, by kusić swoim urokiem jak największą rzeszę spragnionych wypoczynku ludzi. Najpopularniejsze z kurortów - Złote Piaski i Słoneczny Brzeg to miejsca tętniące życiem i pełne różnorodnych rozrywek.

Niezwykła kultura

Choć Bułgaria to niewielki kraj, jej kultura kształtowała się przez wieki. Łączy w sobie wpływy bałkańskie, słowiańskie i arabskie, co stanowi o jej wyjątkowości. Kraj, którego burzliwa historia sięga 3000 lat, ma wiele do zaoferowania. Przez długi czas był pod władaniem Cesarstwa Bizantyjskiego, którego pozostałości nadal możemy zaobserwować. W Bułgarii do tej pory funkcjonują różne mniejszości narodowe, które, wraz ze skomplikowanymi dziejami, doprawiają tutejszą kulturę o cenne smaczki. Bułgarzy to niezwykle serdeczni i uśmiechnięci ludzie, którzy nadzwyczaj cenią wartości takie jak rodzina. Dlatego tak ważny jest dla nich czas spędzony na biesiadowaniu, zacieśnianiu więzi i upewnienie się, że bliscy są szczęśliwi. Przekłada się to także na traktowanie gości swojego kraju. Troskliwość, z jaką pracownicy hoteli i kurortów podchodzą do turystów jest bardzo urokliwa.

Atrakcje

Na samym wybrzeżu, w okolicach najpopularniejszych kurortów, znajdziemy perfekcyjnie przygotowaną infrastrukturę. Okolice hoteli przepełnione są restauracjami serwującymi lokalne specjały bułgarskiej kuchni oraz najlepsze napoje i alkohole wytwarzane w okolicy. Szerokie plaże o przyjemnym, drobnym piasku to doskonałe miejsce na leniuchowanie i zabawy. Według legendy na bułgarskich plażach piraci zakopali ogromną ilość złota, które z czasem przemieniło się w piasek charakteryzujący się niezwykłą, intensywną barwą. Chcąc zwiedzić zabytki i warte zobaczenia miejsca, musimy udać się w głąb kraju. Tam znajdziemy pozostałości po panowaniu Turków Osmańskich, miejsca sakralne związane z religią oraz przejawy barwnej i fascynującej kultury bałkańskiej.

Kuchnia

Kuchnia Bułgarii należy do grona tych bałkańskich. Charakteryzują je specyficzne aromaty, które biorą się przede wszystkim z lokalizacji i warunków pogodowych panujących w tym regionie. W kuchni bułgarskiej znajdziemy wiele nawiązań do dań rosyjskich, włoskich czy greckich. Nie jest tu popularne smażenie na tłuszczu, a miejsce tej obróbki składników zajmuje grillowanie. Dieta mieszkańców przepełniona jest sałatkami i przekąskami opartymi na świeżych warzywach i mięsach. Najczęściej podawana jest koźlina, wieprzowina, wołowina i jagnięcina. Podobnie jak w różnych krajach bliskowschodnich, Bułgarzy spożywają bardzo dużo jogurtu, na przykład formie wszelkiego rodzaju chłodników. Będąc tu na wakacjach, koniecznie spróbuj mięsnego i wegetariańskiego gulaszu, aromatycznych zup oraz dań przygotowanych z użyciem ciasta filo. Bułgarskie wina znane są na całym świecie i swobodnie mogą rywalizować z francuskimi czy włoskimi. Bardzo popularny jest także alkohol zwany rakiją. W smaku podobny jest do brandy, a jej najpopularniejszą wersją jest śliwowica. To nieodłączny element każdej domowej uczty, podczas której celebrowana jest tutejsza kultura w każdym tego słowa znaczeniu.