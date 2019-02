Kto decyduje się na pożyczkę wakacyjną?

Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje – nierzadko do krajów bardzo egzotycznych. Nie wszyscy mogą sobie jednak na to pozwolić z powodów sytuacji materialnej. Brak oszczędności wcale nie jest przeszkodą do tego, aby zwiedzać i wypoczywać podczas wakacyjnego urlopu. Z pomocą przychodzi oferta firm pozabankowych – sprawdź, kto z niej korzysta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Firmy pożyczkowe działające w Polsce cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Rodacy chętnie zaciągają zobowiązania z różnych powodów, m.in. w celu sfinansowania wyjazdu wakacyjnego. Szacuje się, że średnio ponad 800 tys. rodaków decyduje się na zaciągnięcie pożyczki – także w firmach pozabankowych.

Pożyczki popularne wśród osób młodych Chociaż grupa pożyczkobiorców jest bardzo zróżnicowana, to przede wszystkim osoby młode decydują się na skorzystanie ze wsparcia finansowego. Potwierdza to liczba zapytań dotycząca chwilówek odnotowywana w serwisie Sowa Finansowa. Z czego to wynika?

Młode osoby – szczególnie takie, które nie mają jeszcze żadnych obowiązków rodzinnych – chętnie korzystają z życia. Podróżują, wybierając nierzadko nawet najbardziej egzotyczne kierunki podróży. To sporo kosztuje, dlatego niezbędne okazują się być pożyczki ratalne czy nawet szybkie chwilówki.

Seniorzy wolą relaks w domu Jak wynika ze statystyk, większość seniorów nie decyduje się na wakacyjne podróżowanie. Szacuje się, że średnio mniej niż 20% osób w wieku powyżej 59 lat zamierza spędzić letnie dni poza domem. Część z nich finansuje takie wyjazdy pożyczkami pozabankowymi, które są dla nich łatwo dostępne.

O czym pamiętać, zaciągając pożyczkę? W zaciąganiu pożyczki wakacyjnej nie ma nic złego – pod warunkiem, że jest to decyzja dokładnie przemyślana. Podjęcie jej pod wpływem chwili może skutkować wieloma problemami.

Co warto więc wziąć pod uwagę, zaciągając pożyczkę? Najważniejsze kwestie to:

• kwota pożyczki – należy pożyczyć tyle pieniędzy, ile faktycznie potrzeba z uwzględnieniem sytuacji materialnej,

• okres spłaty – powinien być dostosowany do możliwości finansowych, aby uregulować należność w terminie,

• koszty pożyczki – dzięki temu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.