Ktoś pomylił basen z toaletą. Park Kultury w Powsinie przeprasza za utrudnienia

Środek lata, a basen w Powsinie został zamknięty do odwołania. Powód? Jedna z odwiedzających go osób pomyliła nieckę basenu z toaletą. Z powodu nieczystości w wodzie konieczna jest dezynfekcja.

Do incydentu doszło najprawdopodobniej w poniedziałek, kiedy to o zdarzeniu poinformował na swoim profilu na Facebooku Park Kultury w Powsinie. "Szanowni państwo, zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia basenu kąpielowego do odwołania. Powodem jest nieodpowiednie zachowanie jednego użytkownika, który pomylił toaletę z niecką basenu. Do wody dostały się fekalia" – czytamy w poście.