"Ktoś zgubił wielbłąda?". Zwierzaki na gigancie robią furorę w internecie

Jersey, Joe i Jed. Trójka zbiegów została zauważona na poboczu Rock Creek Rd, niedaleko St. Louis w stanie Minnesota. Przechadzające się, jakby nigdy nic, zwierzaki zostały sfotografowane i szturmem zdobyły popularność w mediach społecznościowych i na licznych portalach.



Wreszcie do dyskusji włączyła się niejaka Sandra Wiseman, kierownik lokalnego egzotycznego zoo dla zwierząt S + S Farms i wytłumaczyła, co zaszło. Okazało się, że zwierzaki to stali rezydenci zoo ("odwiedzamy z nimi szpitale, szkoły"). Wielbłądy skorzystały z okazji, że ich opiekun nie domknął bramy i wyruszyły na zwiedzanie świata, ale daleko nie zaszły. Po ok. godzinnej wycieczce wróciły do domu, do swojej zagrody. "Pokazałam im zdjęcie i zapytałam ich, czy to jakiś żart. Przysięgały, że to nie one".