Kulinarna stolica Danii, czyli Kopenhaga o smaku sera i owoców morza

Położona na 406 wyspach ojczyzna klocków Lego oraz technologii Bluetooth może się poszczycić pyszną kuchnią. Aby jej zasmakować, warto wybrać się do stolicy kraju, czyli Kopenhagi. Skosztujemy tu miejscowych kanapek, dań z owocami morza, owsianek i pasztetów.



Ekologiczne miasto

Duńczycy bardzo cenią sobie rozwiązania typu eco-friendly. Kopenhaga to obok Amsterdamu, Berlina i Zurychu najbardziej przyjazne dla rowerzystów miasto w Europie – ma aż 400 km ścieżek dla jednośladów. Ekologiczna filozofia widoczna jest także na tamtejszych stołach. W Danii znajdziemy wiele sklepów typu WeFood, w których sprzedaje się produkty przeterminowane, lecz wciąż zdatne do spożycia. Również kopenhaskie restauracje nie wyrzucają niesprzedanych dań od razu – wystawiając je wcześniej na sprzedaż w promocyjnych cenach.

Skoro więc przemieszczamy się po Kopenhadze ekologicznie i tak też spożywamy tamtejsze posiłki, również podróż do stolicy Danii odbądźmy w przyjazny naturze sposób. Podobnie jak w przypadku większości krajów skandynawskich do Danii trafimy promem. Taka forma transportu jest bardziej oszczędna niż samochodowa i samolotowa, wpisuje się ponadto w modny ostatnio trend slow travel. Takie "powolne podróżowanie" nie skupia się na liczbie przebytych kilometrów czy odwiedzonych miejsc – akcentuje raczej cieszenie się chwilą. Jest to więc idealne podejście na kulinarną podróż do stolicy Danii.