Kuriozalna sytuacja na lotnisku. Pasażerowie oburzeni

Przewoźnik odniósł się do incydentu. "Przyjmujemy do wiadomości błąd bagażowy naszego partnera serwisowego na lotnisku w Singapurze w związku z lotem 6E 1006 z Singapuru do Bengaluru, w wyniku którego samolot powrócił do punktu początkowego. Pasażerowie byli informowani na bieżąco o opóźnieniu i otrzymali poczęstunek" - czytamy na platformie "X".