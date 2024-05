Kurza Góra: moc atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku

Wejść na Wieżę widokową mogą wszyscy, którzy tego zapragną, ponieważ wiodąca do niej ścieżka została tak zaprojektowana, że jest łatwa do pokonania dla każdego – niezależnie od wieku i kondycji. Na wieży odbywają się również pokazy rycerskie, które przenoszą widzów w czasy średniowiecza przybliżając im historię regionu. Zwyczaje, stroje rycerskie, rycerze w akcji to duża atrakcja takich pokazów. W okresie wakacyjnym organizowane są cykliczne wydarzenia, które niczym wehikuł czasu przenoszą uczestników w średniowieczne czasy. Wówczas w akcji można podziwiać nie tylko rycerzy, ale też konie, armaty, muzykantów, a wszystkiemu towarzyszy jarmark i ciekawe prezentacje dawnego rzemiosła.