Zdjęcia z Lasu Młochowskiego podzieliły internautów. "A może to głos rozpaczy?"

O sprawie informowaliśmy wczoraj . Jeden z okolicznych mieszkańców przysłał nam zdjęcia rozbitego szkła porzuconego w lesie oraz tabliczek, które ostrzegają przed wjazdem na ścieżki. Autor ostrzeżeń przyznaje wprost, że chce mieć ścieżkę dla siebie i swojej rodziny, bo wkurza go chamstwo innych rowerzystów. "Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego" - napisał na Facebooku Ryszard, który wybrał się do Lasu Młochowskiego.

Las Młochowski - problem ze szkłem na ścieżkach

Na zdjęciach, które udostępnił nam internauta widać tabliczkę z informacją: "Wycofaj się! Zakaz wjazdu rowerem na tą ścieżkę! Chamstwo na rowerach, jeździjcie szerszymi drogami leśnymi sobie! Ta ścieżka ma być dla mnie, żony i moich małych dzieci! regularne będzie rozsypywane na jej długości ok. 300-350 m porozbijane szkło z butelek".

Rozsypuje szkło w lesie - "nakładam kominiarkę i wyłączam smartfona"

"Szkło leży tu i w innych częściach tej dróżki, w niewygrabionych liściach. Dodam, że butelki rozbijam, jak jestem sam, bez żony i dzieci. I w związku z tym nakładam kominiarkę i wyłączam smartfona, abym był nie do namierzenia, ani nie do uchwycenia!" - czytamy na jednej z tablic pozostawionych w lesie.

Internauci mieszkający w okolicy komentują, że zwyczajnie boją się zapuszczać w tę okolicę, bo nie wiadomo, czego można się spodziewać po osobie, która podejmuje tak dziwne działania. "To jest chore" - napisał ktoś pod poprzednim artykułem na ten temat.

Ale pojawiają się też głosy wspierające anonimowego "bohatera". "A może jest to głos rozpaczy, którego nikt nie słyszy i nie widzi! Zastanówmy się, jak są niszczone lasy przez weekendowych turystów" - napisał jeden z internautów. "Jakby rowerzyści jeździli prawidłowo, to nikt by szkła nie sypał. Sami są sobie winni" - dodał inny.