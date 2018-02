Najpiękniejsze miejsca na wakacje w Dalmacji. Niedroga i przepiękna Riwiera

Polacy od dawna uznają Chorwację za jedno z najlepszych miejsc na urlop. Głównymi powodami są ciepłe morze, niskie ceny, a także mnóstwo atrakcji zarówno dla par, jak i całych rodzin. Klimatyczne miasteczka i długie plaże są na wyciągnięcie ręki.

Dwa światy Dalmacji

Ze względu na dostęp do Adriatyku, Chorwacja charakteryzuje się klimatem śródziemnomorskim w części przybrzeżnej oraz umiarkowanym w głębi lądu. To dzieli Dalmację na dwie części. Z tego względu latem temperatura w Dubrowniku może sięgać 28-30 st. C, podczas gdy w górzystych terenach na ujemne temperatury mogą utrzymywać się przez dużą część roku. Opady deszczu na południu są rzadkością, na północy natomiast mogą sięgać nawet 3000 mm w ciągu roku.