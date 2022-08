Lato się kończy, ale Polacy nadal planują wyjazdy. Można sporo zaoszczędzić

Urlop zimą? Warto zaplanować go już teraz

Jak tłumaczy Agata Biernat, są co najmniej dwa powody dla których warto z wyprzedzeniem zarezerwować zimowy wyjazd. - Po pierwsze, będziemy mieli szerszy wybór kierunków i hoteli. Jest to szczególnie istotne, jeśli podróżujemy w większym gronie lub mamy konkretne oczekiwania co do standardu obiektu czy dostępnych atrakcji. Później o takie perełki jest o wiele trudniej. Po drugie, rezerwując wyjazd już teraz, możemy zaoszczędzić i skorzystać z wielu benefitów - wyjaśnia ekspertka oraz dodaje, że w sierpniu i we wrześniu w biurach podróży trwa jeszcze przedsprzedaż sezonu zima 2022/23, czyli wyjazdów od listopada do marca.