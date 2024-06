,,Lato w Energylandii" – trwa niesamowita promocja na bilety!

To nie koniec dobrych informacji! Promocja obejmuje bowiem bilety na sezon wysoki, który trwa od 22 czerwca do 1 września, co oznacza, że będziecie mogli cieszyć się dłuższymi dniami pełnymi zabawy, ponieważ Park w tym czasie będzie otwarty codziennie aż do godziny 20:00. Bilety zakupione w ramach tej promocji są ważne aż do 2 lutego 2025 roku, co daje mnóstwo czasu na zaplanowanie idealnej wizyty. A może zdecydujecie się przyjechać tutaj 13 lipca lub 10 sierpnia, na kiedy zaplanowano Magic Night & Beach Party, czyli eventy oferujące 13 godzin zabawy aż do 23:00, z Parkiem rozświetlonym milionami świateł i letnim klimatem.