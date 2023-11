Lekcja historii, którą zapamiętam na zawsze. Atrakcja w polskim mieście robi wrażenie

A jak już jesteśmy przy świątyniach, to nie może zabraknąć również katedry na Wawelu. Odwzorowano ją z najmniejszymi detalami. Można zobaczyć nawet legendarne kości zawieszone na łańcuchach nad wejściem, które miały należeć ponoć do samego smoka wawelskiego. Ich spadnięcie na katedralne schody oznaczałoby zapadnięcie się Krakowa w wieczną otchłań i koniec świata. Kości są więc pilnie strzeżone, aby zapobiec tragedii. Najnowsze badania wykazały jednak, że nie należą one wcale do groźnego, zielonego potwora, lecz do mamuta, wieloryba i nosorożca.