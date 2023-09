Poszłam zobaczyć nietypową atrakcję. Naprawdę trudno ogarnąć wszystko wzrokiem

Bilet normalny kosztuje 39 zł, a ulgowy dla dzieci od trzeciego do 18. roku życia, studentów, emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów 32 zł. Szybkie przyłożenie wejściówki do bramki ze skanerem i wkraczamy – jak informuje nas promocyjna ulotka – do "cudownego świata w miniaturze". Szacujemy, że spędzimy tu pewnie maksymalnie pół godzinki. Wszak ile można patrzeć na makiety? Wtedy jeszcze nie wiemy, że zostaniemy 1,5 godziny i będzie nam mało.