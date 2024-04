Lepiej nie rób tego na lotnisku. FBI ostrzega

FBI zachęca także do uważnego korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Najlepiej, aby np. na konta bankowe nie logować się, będąc przyłączonym do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. To samo w przypadku otwierania ważnych, prywatnych załączników. W ocenie służb, zapobieganie przestępstwom w sieci wymaga świadomości i czujności wszystkich użytkowników.