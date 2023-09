Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. "Leśne spa"

Rykowisko, czyli okres godowy jeleni, kiedy to samce szczególnie zabiegają o względy samic, zaczyna się we wrześniu. Wtedy to rozpoczyna się coroczny, przepiękny, ale i odrobinę dramatyczny koncert. Co ciekawe, odgłosy, jakie wydają jelenie, przez turystów często mylone są z ryczeniem niedźwiedzi, co wywołuje w nich spory strach.