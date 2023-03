Leśnicy pokazali zdjęcia. "Przemieszcza się i pożera, to co napotka"

Malinowy śluzowiec

"Bukietek, jak to śluzowiec, ma w zwyczaju przemieszczać się, pożerając napotkane po drodze mikroorganizmy i poszukując miejsca dogodnego do dalszego rozwoju. Uwielbia próchniejące, wilgotne drewno" - edukują swoich odbiorców Lasy Państwowe. Mimo że bukietek malinowy najchętniej ukrywa się w ciemnych zakamarkach i jest organizmem o wyjątkowo małych rozmiarach, stosunkowo łatwo można go dostrzec. Wszystko dzięki jego jaskrawej, malinowo-czerwonej barwie.