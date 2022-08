Leśnicy pokazali zdjęcie. Widzieliście kiedyś coś takiego w lesie?

Co ciekawe, do drapania wykorzystywane są naprzemiennie wszystkie cztery łapy - przednia prawa z tylną lewą i na odwrót. Jak tłumaczą leśnicy, w ten sposób teren znakują wilki rozmnażające się w grupie, a nie te żyjące samotnie. Zjawisko jest sezonowe - drapanie najczęściej obserwuje się od października do końca stycznia, co - prawdopodobnie - związane jest z okresem godowym.