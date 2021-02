Leżajsk. Niebawem usłyszymy niezwykłe pieśni godowe głuszców

Głuszce to rzadko spotykane ptaki, które niebawem rozpoczną zaloty w ośrodku hodowlanym w Leżajsku. To właśnie tam znajduje się jeden z trzech kompleksów należących do Lasów Państwowych, w których żyje ten niezwykły gatunek. Co warto wiedzieć o tych ptakach?

Głuszec zwyczajny - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Getty Images