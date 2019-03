Linie lotnicze przepraszają za kampanię. Miała promować przemysł erotyczny w Tajlandii

Azjatyckie linie lotnicze AirAsia przepraszają za swoją kampanię, która wzbudziła kontrowersje na całym świecie. Przewoźnik nieświadomie reklamował turystykę erotyczną w Tajlandii.

Na autobusach w mieście Brisbane pojawiły się napisy "Get off in Thailand". W oficjalnym słowniku fraza "get off" oznacza wysiąść - np. z samolotu. Natomiast w potocznym słowniku określenie to nawiązuje do erotyzmu. Mowa o "orgazmie" oraz "masturbacji".