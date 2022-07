List gończy za Wojtkiem z Zanzibaru. To właściciel słynnego Pili Pili

- Zawiadomienia w większości dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z organizowaniem imprez turystycznych. Kilka z nich dotyczy wprowadzenia w błąd co do zamiaru zbycia nieruchomości położonych na Zanzibarze - powiedziała "Gazecie Wyborczej" prokurator Marzena Muklewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.