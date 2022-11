Livigno. Zimowe eldorado dla rodzin

Livigno uchodzi za najbardziej nasłoneczniony kurort we włoskich Alpach. Nie bez powodu jest odwiedzany przez blisko 200 tys. Polaków. Dużą część z nich stanowią rodziny z dziećmi, które wybierają to miejsce z uwagi na polskie szkółki narciarskie, liczne udogodnienia dla rodzin, szeroką ofertę atrakcji skierowanych do dzieci oraz okresowo dostępne darmowe ski passy.